Gli Strokes lanciano il nuovo progetto discografico Reality Awaits, previsto per il 26 giugno 2026. Il gruppo newyorkese interrompe un periodo di attività ridotta con un settimo album in studio che segue il successo del lavoro del 2020. Il ritorno della formazione avviene dopo una pausa significativa dal disco The New Abnormal, che nel 2020 ha ottenuto il premio come miglior album rock ai Grammy Awards. Le sessioni di registrazione per questo nuovo capitolo sono state avviate in Costa Rica sotto la direzione del produttore Rick Rubin, come precedentemente indicato nel 2022. La comunicazione ufficiale del progetto è avvenuta il 6 aprile 2026 tramite un video teaser su Instagram, caratterizzato da un’estetica retrò con la presenza di una Nissan 300ZX degli anni Ottanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Strokes tornano: nuovo album con Rick Rubin e un ritorno al passato

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