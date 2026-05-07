Nuovo dirigente all' Istituto Assistenza Anziani Bisinella | Era necessario?

All'Istituto Assistenza Anziani di Verona si è aperto un confronto tra le opposizioni e l'amministrazione sull'assegnazione di un nuovo dirigente. La discussione si concentra sull’uso delle risorse pubbliche e sulla necessità di questa nomina, mentre il tema ha attirato l’attenzione sul ruolo e sulla gestione dell’ente. La questione ha scatenato un dibattito pubblico tra le parti coinvolte.

L'Istituto Assistenza Anziani di Verona (Iaa) è finito al centro di un botta e risposta tra le opposizioni e l'amministrazione dell'ente in merito all'uso delle risorse pubbliche. La scintilla è stata l'indizione, tramite una delibera del 16 marzo scorso, di un avviso di selezione pubblica per.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Assistenza agli anziani e accoglienza migrantiSono diverse le opportunità offerte dal bando 2026 del Servizio Civile Universale in provincia di Grosseto, con progetti promossi dal mondo della... Caserta, la Spilla d’Oro Olivetti alla dirigente dell’Istituto Giordani?? Cosa sapere Antonella Serpico riceve la Spilla d'Oro Olivetti presso l'Istituto Giordani di Caserta. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nominato nuovo dirigente all'Istituto Assistenza Anziani, Bisinella: Era necessario?; Istituto assistenza anziani. Bisinella critica la gestione; Istituto Assistenza Anziani: scontro su assunzioni e costi; L’Istituto Assistenza Anziani replica alla consigliera Bisinella. Istituto assistenza anziani. Bisinella critica la gestioneIstituto assistenza anziani. Bisinella critica la gestione. Problemi di bilancio, personale ridotto, aumento delle rette, ma prendono un nuovo dirigente ... giornaleadige.it L’Istituto Assistenza Anziani replica alla consigliera Bisinella - facebook.com facebook