Caserta la Spilla d’Oro Olivetti alla dirigente dell’Istituto Giordani

A Caserta, presso l'Istituto Giordani, è stata consegnata una Spilla d’Oro Olivetti a una dirigente scolastica. L’evento si è svolto durante una cerimonia all’interno dell’istituto, alla presenza di colleghi e rappresentanti dell’amministrazione scolastica. La premiazione riconosce il contributo della dirigente nel campo dell’istruzione e delle attività scolastiche. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari membri della comunità educativa e locale.

?? Cosa sapere Antonella Serpico riceve la Spilla d'Oro Olivetti presso l'Istituto Giordani di Caserta. Il premio valorizza il modello educativo tra scuola e imprese del territorio casertano. A Caserta, la dirigente scolastica Antonella Serpico ha ricevuto la Spilla d’Oro Olivetti durante una giornata dedicata al legame tra etica del lavoro e cultura d'impresa. Il riconoscimento, consegnato personalmente da Matteo Olivetti, celebra un modello educativo che riesce a trasformare i princip .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, la Spilla d’Oro Olivetti alla dirigente dell’Istituto Giordani Notizie correlate Regione, gli studenti dell'Istituto Giordani in Assemblea legislativaAd accogliere le studentesse e gli studenti sono stati la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Barbara Lori e Tommaso Fiazza, entrambi... Capo di Stato Maggiore dell’Esercito al “Giordani” di Caserta: dialogo diretto con gli studenti sui valori del futuroUna mattinata all’insegna dei valori, del confronto e della formazione civica quella vissuta oggi all’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco...