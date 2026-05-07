A Foligno è stato riaperto il nuovo Cinema Vittoria, un locale che si propone come un punto di riferimento culturale per la città. È stato realizzato con l’intento di essere accessibile a tutti e di ritornare a essere un luogo frequentato dalla comunità. Il nuovo spazio si trova nel centro storico e mira a diventare un punto di incontro per eventi e iniziative dedicate alla cultura locale.

FOLIGNO - "Questo spazio è stato progettato con lo spirito di non escludere nessuno. Il nostro obiettivo è quello di riportarlo a uso di tutta la città: sarà un punto catalizzatore per la cultura e per questa parte del centro storico". Sono le parole del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini durante l’inaugurazione del Nuovo Cinema Vittoria (ex spazio Zut) che si trova lungo via Cavour. Per l’assessore alla cultura Alessandra Leoni si tratta di "un investimento per la cultura e questo spazio sarà messo a disposizione della città". È uno spazio polivalente per conferenze, proiezioni, spettacoli teatralimusicali ed intrattenimento culturale che si aggiunge ed integra l’offerta culturale degli altri spazi del Comune di Foligno (sale conferenze di palazzo Trinci, oratorio del Crocifisso, l’auditorium di San Domenico e di Santa Caterina).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo Cinema Vittoria: "Uno spazio per tutti"

Sanremo 2026: La vittoria di Sal Da Vinci è un errore Il nostro commento

Notizie correlate

Cinema Nuovo Pendola. Bellini diventa presidente: "Spazio aperto a tutti"Il Cinema Nuovo Pendola ha un nuovo presidente, Alessandro Bellini: guiderà per un triennio la Cooperativa Nuova Immagine che gestisce la sala di via...

Inaugurato nuovo parco giochi inclusivo: uno spazio senza barriere per tutti i bambiniIl progetto, realizzato con i fondi del Gal Alto Salento, trasforma la piazzetta Caduti di Nassirya in un simbolo di comunità e inclusione.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nuovo Cinema Vittoria: Uno spazio per tutti; Inaugurato il Nuovo Cinema Vittoria a Foligno; Inaugurato il Nuovo Cinema Vittoria; A Foligno apre il Nuovo cinema Vittoria: annuncio della riapertura tra le polemiche.

Inaugurato il Nuovo Cinema Vittoria a FolignoQuesto spazio è stato progettato con lo spirito di non escludere nessuno. Il nostro obiettivo è stato quello di riportarlo ad uso di tutta la città: sarà un punto catalizzatore per la cultura e per q ... ansa.it

A Foligno apre il Nuovo cinema Vittoria: annuncio della riapertura tra le polemicheL’ex cinema di corso Cavour, poi Spazio Zut, e ora Nuovo Cinema Vittoria riaprirà i battenti alla città il prossimo 6 maggio. Ma il nuovo capitolo di storia dei locali sotto le logge non è a costo zer ... corrieredellumbria.it

Cultura e innovazione: Foligno riapre il Nuovo Cinema Vittoria - facebook.com facebook