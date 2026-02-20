Inaugurato nuovo parco giochi inclusivo | uno spazio senza barriere per tutti i bambini
A Carovigno, il nuovo parco giochi aperto in piazzetta Caduti di Nassirya nasce per offrire un’area senza barriere, facilitando il gioco ai bambini con disabilità. La realizzazione mira a creare uno spazio più accessibile, dove tutti i piccoli possano divertirsi insieme. La struttura include attrezzature speciali pensate per favorire l’inclusione e l’interazione tra bambini di diverse abilità. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di molte famiglie e rappresentanti locali, pronti a sperimentare il nuovo spazio. Ora il parco si prepara ad accogliere i primi visitatori.
Il progetto, realizzato con i fondi del Gal Alto Salento, trasforma la piazzetta Caduti di Nassirya in un simbolo di comunità e inclusione. Durante la cerimonia, scoperta una targa commemorativa per Angelo Vassallo CAROVIGNO - Un nuovo spazio di gioco e aggregazione sociale ha aperto le porte a Carovigno, con l'inaugurazione del parco giochi inclusivo in piazzetta Caduti di Nassirya, un progetto che rappresenta un passo avanti verso una città più accessibile e accogliente per tutti. Il nuovo parco è stato progettato con criteri di inclusività, pensato specificamente per accogliere bambini con diverse abilità e le loro famiglie.🔗 Leggi su Brindisireport.it
