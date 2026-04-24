Cinema Nuovo Pendola Bellini diventa presidente | Spazio aperto a tutti

Il Cinema Nuovo Pendola ha scelto un nuovo presidente, Alessandro Bellini, che guiderà la Cooperativa Nuova Immagine per i prossimi tre anni. La sala si trova in via San Quirico e la Cooperativa gestisce le attività legate alla sua gestione. Bellini ha dichiarato che il cinema sarà uno spazio aperto a tutti, senza ulteriori dettagli su progetti o iniziative specifiche.

Il Cinema Nuovo Pendola ha un nuovo presidente, Alessandro Bellini: guiderà per un triennio la Cooperativa Nuova Immagine che gestisce la sala di via San Quirico. Il Cda è composto anche da Guido Bellini e Silvia Focardi. Metterà a disposizione la sua conosciuta professionalità e la sua esperienza in associazioni culturali e sportive. Sul tavolo del presidente importanti questioni per un auspicato rilancio che sappiamo parte dall’attenzione che la città, gli amministratori, il pubblico può avere verso il grande schermo. "La questione più importante per noi – afferma Bellini – è quella della programmazione e dell’utilizzo di questo prezioso spazio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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L'intervista ad Alessandro Bellini, neopresidente della Cooperativa Nuova Immagine che gestisce il Nuovo Cinema Pendola - facebook.com facebook