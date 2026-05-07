Nuovo centro di raccolta differenziata Mms taglia il nastro a Tavullia

Ieri a Tavullia è stato inaugurato il nuovo centro di raccolta differenziata, gestito da Marche Multiservizi. Si tratta del sedicesimo impianto presente nella regione, realizzato per migliorare i servizi ambientali rivolti alla comunità locale. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda, che hanno tagliato il nastro di fronte all’impianto recentemente completato.

Marche Multiservizi ha inaugurato ieri a Tavullia il nuovo centro di Raccolta differenziata. Si tratta del sedicesimo impianto gestito nel territorio dalla multiutility con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi ambientali offerti alla comunità locale. I centri di Raccolta differenziata, i cosiddetti Cdr, integrano i servizi di raccolta differenziata attivi nei Comuni, in quanto sono in grado di ricevere i rifiuti che per loro natura o dimensione non possono essere conferiti nei contenitori della raccolta stradale o porta a porta. Un servizio, il cui utilizzo è in crescita: nel corso del 2025 gli attuali 15 Cdr di Marche Multiservizi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo centro di raccolta differenziata. Mms taglia il nastro a Tavullia Notizie correlate Un nuovo Centro raccolta differenziata a San Pio. La strategia del Comune: "A Bari ne servirebbero 9"Il quartiere San Pio di Bari potrebbe ospitare, in un prossimo futuro, un Centro comunale di raccolta di rifiuti differenziati. Centro raccolta differenziata chiuso, le protesteDUBINO "Il centro di raccolta rifiuti di Dubino è la nostra Salerno – Reggio Calabria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centro di raccolta di via Pertusati; Brescia, da mercoledì attivo il nuovo centro di raccolta in via Pertusati; Centri di raccolta dei rifiuti urbani: la nuova disciplina; Nuovo centro di raccolta comunale rifiuti a San Pio. Nuovo centro di raccolta differenziata. MMS taglia il nastro a TavulliaMarche Multiservizi ha inaugurato ieri a Tavullia il nuovo centro di Raccolta differenziata. Si tratta del sedicesimo impianto gestito ... msn.com Diano Marina: affidato l’incarico per il nuovo centro di raccolta rifiuti nell’area dell’ex inceneritore di Diano CastelloProsegue l’iter per la realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati che sorgerà nell’area dell’ ex inceneritore di Diano Castello – in concessione demaniale al Comune di Diano ... rivieratime.news Marche Multiservizi inaugura il nuovo Centro di Raccolta Differenziata di Tavullia. Incoraggianti i dati degli accessi nel Pesarese: più 121 mila nel 2025, con un aumento vicino al 10 per cento nel primo trimestre del 2026. - facebook.com facebook Brescia, in via Corridoni il nuovo centro di co-housing sociale x.com