Un nuovo Centro raccolta differenziata a San Pio La strategia del Comune | A Bari ne servirebbero 9
Nel quartiere San Pio di Bari si valuta la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta differenziata, secondo le proposte dell’amministrazione comunale. Attualmente, si stima che a Bari siano necessari almeno nove centri per gestire adeguatamente la raccolta dei rifiuti. L’ipotesi di un nuovo punto di smistamento mira a migliorare la gestione dei materiali riciclabili nel quartiere. Non ci sono ancora conferme sui tempi di realizzazione o sui dettagli del progetto.
Il quartiere San Pio di Bari potrebbe ospitare, in un prossimo futuro, un Centro comunale di raccolta di rifiuti differenziati. La Giunta cittadina ha infatti approvato la candidatura del progetto a un bando della Regione Puglia per realizzare nuovi Ccr.L'obiettivo del Comune è quello di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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C’è un dolore che non distrugge, ma trasforma. Un dolore che non chiude il cuore, ma lo spalanca all’amore di Dio. San Pio ha vissuto proprio questo: una sofferenza silenziosa, nascosta agli occhi di molti, ma potentissima davanti al Cielo. Non ha mai chiesto - facebook.com facebook