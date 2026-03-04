Centro raccolta differenziata chiuso le proteste

Il centro di raccolta differenziata di Dubino è stato temporaneamente chiuso, scatenando proteste tra i cittadini. Un residente ha commentato che il centro rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità e ha espresso frustrazione per la chiusura. Le proteste sono state manifestate con sit-in e petizioni, mentre le autorità locali stanno valutando le prossime mosse per riattivare il servizio.

DUBINO "Il centro di raccolta rifiuti di Dubino è la nostra Salerno – Reggio Calabria. Non se ne può più.". A denunciare la situazione è il gruppo consiliare Dubino Futura che rincara la dose. "A Dubino il tempo sembra essersi fermato al settembre 2024, data di chiusura del centro comunale di raccolta differenziata per lavori di "ammodernamento". Dopo 18 mesi, i cancelli restano sbarrati per un'opera che avrebbe richiesto pochissimo tempo. Una situazione insostenibile e una vera e propria vergogna. L'amministrazione di Dubino sta gestendo questo cantiere come se fosse la storica Salerno-Reggio Calabria (emblema italiano delle opere incompiute).