Nuovo asfalto drenante e caditoie | fondi per 2 milioni e mezzo al Comune di San Donato

Il Comune di San Donato di Lecce riceverà un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal Ministero dell’Interno, destinato a interventi su strada e infrastrutture. Con questa somma saranno realizzati un nuovo asfalto drenante e nuove caditoie, migliorando la viabilità e la gestione delle acque piovane nella città e nella frazione di Galugnano. I lavori sono stati annunciati dall’amministrazione comunale.

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SAN DONATO DI LECCE – Un corposo finanziamento è pari a 2 milioni e 500 mila euro appannaggio dell’amministrazione comunale di San Donato di Lecce rivenienti dal ministero dell’Interno e che consentiranno di realizzare importanti opere pubbliche per la cittadina e la frazione di Galugnano. Una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lavori Pubblici, nuovo asfalto drenante lungo via MessinaSono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale di via Messina, a partire dall’incrocio con via Caruso (chiesa Santa Maria delle Grazie)... Nessuno stadio nuovo a San Donato: il Milan dovrà rimborsare le spese per il progetto al comuneIl progetto del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco di San Donato è definitivamente tramontato. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Verde. Al via i lavori di depavimentazione e riqualificazione di piazza Mondadori; Ecco come diventerà Piazza Mondadori, la nuova piazza verde di Milano: lavori al via; Riqualificazione di piazza Gramsci a San Mauro: il mercato del lunedì trasloca. Ecco quando e dove; Schio, 900 mila euro per Urban Jungle: migliorie a verde e sicurezza in stazione. Nuraminis, arriva l’asfalto drenante: nuove deviazioni sulla 131Nuovo asfalto drenante sulla nuova Statale 131 tra Monastir e Nuraminis e apertura di un tratto di un chilometro e mezzo rimesso a nuovo tra la frazione di Nuraminis, Villagreca, e Serrenti. Sono le ... unionesarda.it Comune di San Cesareo - facebook.com facebook