Lavori Pubblici nuovo asfalto drenante lungo via Messina

Sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Messina, che interessano un tratto di circa un chilometro. I lavori partono dall’incrocio con via Caruso, vicino alla chiesa Santa Maria delle Grazie, e proseguono fino all’innesto su viale Ulisse, in corrispondenza del civico 6. La strada verrà dotata di un nuovo asfalto drenante per migliorare la gestione delle acque piovane.

Sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale di via Messina, a partire dall’incrocio con via Caruso (chiesa Santa Maria delle Grazie) fino all’innesto su viale Ulisse in corrispondenza del civico 6, per un tratto di circa un chilometro. I lavori riguardano la completa scarifica del vecchio asfalto, sostituito con quello drenante, la nuova bitumazione della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale, la sistemazione delle caditoie trasversali per la captazione delle acque meteoriche. La circolazione viaria è garantita con restringimento alternato della sede stradale. I lavori sono finanziati con fondi europei Pon Metro Plus e città medie Sud 2127. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Nuovo asfalto e... polemicheBraccio di ferro dell’amministrazione comunale colligiana. A farlo presente è il vice sindaco con delega alle opere pubbliche Marco ... msn.com

L’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani fa il punto sui cantieri del 2026 e oltre "Molti interventi finiti in anticipo". Rifinanziati palazzo Merenda e la nuova ala del San Domenico. - facebook.com facebook

Tolleranze e compravendita: serve un modello In quali casi la dichiarazione asseverata va allegata all’atto Dopo il Salva Casa, la gestione operativa delle tolleranze richiede uno schema tecnico strutturato. Ecco il modello editabile lavoripubblici.it/new x.com