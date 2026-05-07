Nuovo appuntamento con Adotta un monumento | studenti protagonisti
BRINDISI - Dopo Tuturano, si continua domani 8 maggio con la seconda giornata della X edizione del Progetto Adotta un Monumento, promosso dall'associazione Le Colonne con il patrocinio del Comune di Brindisi.L’evento vedrà protagonisti numerosi istituti scolastici che guideranno cittadini e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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