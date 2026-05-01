Adotta un Musicista i talenti under 16 della musica classica protagonisti alla Fabbrica delle Candele

Nella cornice della Fabbrica delle Candele si è conclusa domenica la 22ª edizione di “Adotta un Musicista”, il premio nazionale promosso da ForlìMusica. La competizione ha coinvolto giovani talenti under 16 nel campo della musica classica, mettendo in mostra le loro capacità e il loro impegno. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi giovani musicisti, che si sono esibiti davanti a pubblico e giuria.

Si è chiusa domenica scorsa, alla Fabbrica delle Candele, la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, il premio nazionale promosso da ForlìMusica e dedicato ai giovani talenti under 16. Un gran finale partecipato e ricco di emozioni, con il concerto dei finalisti accompagnati dall’orchestra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Adotta un Musicista", largo agli under 16: un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle CandeleSono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso riservato a musicisti under 16 promosso... Alla Fabbrica delle Candele un dialogo tra scienza e musica sui disturbi alimentariMettere al centro la persona per superare lo stigma dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Adotta un Musicista, largo agli under 16: un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle Candele; ForlìMusica, al via Adotta un Musicista: alla Fabbrica delle Candele i talenti under 16; Adotta un Musicista: la 22esima edizione del concorso di ForlìMusica per giovani talenti; Giovani talenti sul palco: gran finale per Adotta un Musicista alla Fabbrica delle Candele di Forlì. ForlìMusica, al via Adotta un Musicista: alla Fabbrica delle Candele i talenti under 16Audizioni il 24 e 25 aprile e concerto finale con l'orchestra domenica 26: in giuria Danilo Rossi e Daniele Agiman ... forli24ore.it Adotta un Artista: cercasi casa per i giovani talentiOspitare in casa uno dei giovani musicisti in arrivo da tutto il mondo per la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi. È una delle grandi novità lanciate dalla Fondazione Festival, sotto la direzi ... corrieredellumbria.it Adotta un cucciolo Frosinone - facebook.com facebook Caso Rocchi, Alvino: "Con l'Inter adotta un criterio, con le altre no! Serve una spiegazione" x.com