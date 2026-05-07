Nuovi asfalti a Valmadrera dopo teleriscaldamento e rete idrica

A Valmadrera, con l’arrivo di maggio, prenderanno il via i lavori di ripristino delle strade dopo le recenti operazioni di installazione del teleriscaldamento e della rete idrica. Questi interventi hanno interessato diverse vie della zona, e ora si procederà alla sistemazione del manto stradale con nuovi strati di asfalto. Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative e delle procedure previste per i lavori pubblici.

Con il mese di maggio partiranno sul territorio di Valmadrera le attività di ripristino delle strade a seguito dei lavori degli scorsi mesi relativi al Teleriscaldamento e alla rete idrica. Come illustrato dall'amministrazione comunale, il piano prevede la distribuzione dei ripristini lungo i.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meldola, nuovi lavori per la rete idrica Dopo la Variante Grassina, ecco i nuovi asfalti in via di Belmonte e via dell’AntellaInaugurato il 1° lotto della Variante di Grassina, ecco i nuovi asfalti nelle strade che più erano state interessate dai cantieri.