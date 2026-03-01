Martedì alle 8.30 inizieranno a Meldola i lavori sulla rete idrica lungo la Sp 126, che dureranno circa otto ore. L’intervento di manutenzione interesserà le reti di acquedotto nella zona di Meldola, coinvolgendo anche le aree di Rocca Caminate e Predappio. Durante le operazioni, potrebbe verificarsi interruzione o riduzione dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata.

Partono alle 8.30 martedì i lavori, che avranno una durata di circa 8 ore, lungo la Sp 126 (Meldola-Rocca Caminate-Predappio), dove sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti di acquedotto a Meldola. "I lavori, che fanno parte di efficientamento e potenziamento della rete acquedottistica nel tratto tra il km 77+400 e il 78+600 della Sp4 del Bidente – precisa Hera –, comporteranno l’interruzione del servizio idrico dell’abitato di Meldola compreso tra via Risorgimento e la zona industriale, fino a via Maglianella a Forlì. Potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (brevi interruzioni nell’erogazione, abbassamento della pressione e alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meldola, nuovi lavori per la rete idrica

Leggi anche: Al via i lavori di potenziamento della rete idrica a Meldola: investimento da oltre 600 mila euro con fondi Pnrr

