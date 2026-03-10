Dopo la Variante Grassina ecco i nuovi asfalti in via di Belmonte e via dell’Antella

Dopo l’inaugurazione del primo lotto della Variante Grassina, sono stati rifatti gli asfalti di via di Belmonte e via dell’Antella, le strade più interessate dai lavori. La riqualificazione si è concentrata su queste vie, che ora presentano superfici rinnovate e prive di lavori in corso. L’intervento si inserisce nel processo di miglioramento della viabilità locale.

Inaugurato il 1° lotto della Variante di Grassina, ecco i nuovi asfalti nelle strade che più erano state interessate dai cantieri. In particolare, sarà rifatto il manto stradale di via di Belmonte, di via dell’Antella e sarà ripristinata via san Michele a Tegolaia. I lavori, condotti dalla ditta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Grassina-Affrico: scintille. Antella, tre punti decisiviIn Eccellenza dopo gli anticipi di ieri fra Massese e Sestese (0-0) e Frates Perignano-Belvedere (3-2), oggi, alle 14,30, si completano le altre gare... Variante di Grassina: taglio del nastro per il primo lotto. Dopo 60 anniGRASSINA (BAGNO A RIPOLI) – Dopo un’attesa lunga 60 anni la Variante di Grassina è realtà. Aggiornamenti e notizie su Variante Grassina Variante di Grassina, le date ’rosse’. A novembre pronto il primo lottoNovembre 2025, fine 2027: sono le due date tanto attese per la variante di Grassina. La prima è della prevista inaugurazione del primo lotto. La seconda, il presunto e auspicato termine dei lavori del ... lanazione.it Variante di Grassina. Ecco i lavori per la rotondaL’infrastruttura è attesa da oltre 40 anni: la svolta adesso è davvero vicina. Il sindaco: Nella seconda metà di marzo l’intervento per la rotatoria di innesto. In meno di un mese, partiranno i ... lanazione.it