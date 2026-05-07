Nuove sfide per la cooperazione | Dopo la crisi si apriranno nuovi spazi per costruire

In un quadro segnato da conflitti, mutamenti geopolitici e questioni ambientali, Federcoop analizza il futuro della cooperazione trentina al di fuori dei confini regionali. La discussione si concentra sulle sfide e le opportunità che si presenteranno dopo le crisi attuali, con l’obiettivo di individuare possibili spazi di sviluppo e collaborazione internazionale. La riflessione si inserisce in un panorama di continui cambiamenti che coinvolgono diversi settori e territori.

Tra guerre, trasformazioni geopolitiche e cambiamenti climatici, Federcoop si interroga sul ruolo e le prospettive future della cooperazione trentina oltre i confini territoriali. È stato questo il tema centrale della conferenza a tema “Orizzonti della cooperazione internazionale trentina”.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

A Bari arrivano i nuovi cassonetti intelligenti: si apriranno con l'app o la tessera. Ecco come funzionanoPrenderà il via da domani notte, a Madonnella e nell'Umbertino, l'installazione dei primi 'cassonetti intelligenti' per la raccolta differenziata.

Ospedale, trasferita la Cardiologia: nuove tecnologie e nuovi spaziIl 24 febbraio 2026 ha segnato una tappa decisiva per il nuovo ospedale di Pordenone: la Cardiologia e l’Unità coronarica hanno lasciato il vecchio...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese; Trattamento dati personali nella ricerca clinica: normativa, limiti e nuove sfide in un contesto in evoluzione; Economia digitale e diritti, Ircaf: nuove sfide per il consumatore; Brescia: Giustizia riparativa: attualità, prospettive, nuove sfide.

Bologna fa il punto sulla diffusione delle sostanze stupefacenti: un convegno interdisciplinare per affrontare le nuove sfideL'8 maggio un evento organizzato dai docenti della Medicina legale-Tossicologia Forense dell'Università di Bologna riunirà esperti di giustizia, forze dell'ordine e mondo accademico per analizzare la ... bolognatoday.it

Le nuove sfide della sanità a Caserta, Della Gatta: «Il Policlinico sarà attrattore di imprese»Il futuro della sanità, tra ritardi strutturali, nuove tecnologie e sfide organizzative, è stato uno dei temi centrali emersi nella giornata conclusiva del summit della ... ilmattino.it

"Il Diavolo Veste Prada 2", racconta le nuove sfide di Miranda Priestly, direttrice della prestigiosa - facebook.com facebook

TANTE NUOVE SFIDE NEL MESE DI MAGGIO PER IL TEAM CS SPERCENIGO Tra gli impegni di questo weekend lungo ricordiamo la VITTORIA degli JUNIORES, secondi ALLIEVI e ESORDIENTI e tanti altri traguardi! Bravissimi ragazzi! #ind x.com