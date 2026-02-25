Il 24 febbraio 2026 ha segnato una tappa decisiva per il nuovo ospedale di Pordenone: la Cardiologia e l’Unità coronarica hanno lasciato il vecchio presidio per trasferirsi nei nuovi locali di via Montereale, in uno dei passaggi più delicati del piano di riordino dell’ASFO. La mattinata è stata dedicata allo spostamento dei pazienti più critici e delle tecnologie più sensibili, senza criticità operative. I posti letto di degenza cardiologica e Unità coronarica sono ora al primo piano del Corpo B, il blocco giallo del nuovo ospedale, mentre il Servizio di Emodinamica è stato attivato nel nuovo polo angiografico al piano terra del Corpo C, identificato dal colore rosso. In totale i letti a disposizione sono 34, all’interno di un reparto completamente rinnovato sul piano tecnologico, in particolare per quanto riguarda le sale dedicate alle procedure interventistiche.? “È andata bene, secondo le previsioni – commenta il direttore generale dell’ASFO, Giuseppe Tonutti – siamo entrati nella nuova struttura con l’Unità coronarica, quindi con i pazienti più difficili, e con l’emodinamica, la parte tecnologicamente più delicata da spostare e riavviare”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Nuove tecnologie per la diagnosi: l’ospedale rafforza i reparti di Cardiologia e DiabetologiaL'ospedale di Cento potenzia le proprie strutture diagnostiche con l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione e di nuove apparecchiature per la diagnosi diabetologica.

Apre Cardiologia all’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli: 10 posti letto e nuove tecnologieDa oggi l’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli ha una nuova unità di cardiologia.

Sanità, dopo l’ok alla rete ospedaliera: oncologia torna all’Umberto I, ortopedia trasloca ad Avola

Temi più discussi: Nuovo ospedale di Pordenone, trasferita anche la cardiologia; Ospedale, trasferita la Cardiologia: nuove tecnologie e nuovi spazi; Avviso agli utenti trasferimento reparti ospedalieri; Cardiochirurgia pediatrica al palo. Altro bimbo trasferito fuori regione.

Cardiologia, trasferimento del Reparto nel nuovo ospedale: «Stress test superato»Con il trasferimento della Cardiologia e dell'Unità coronarica nel nuovo ospedale, è stato compiuto uno dei passaggi più delicati di questo trasloco. Nel corso ... ilgazzettino.it

Rivoluzione in Cardiologia. Più posti letto e innovazioneInvestimento da 1,3 milioni per riorganizzare gli spazi e introdurre tecnologie avanzate: Siamo in linea con le esigenze della sanità moderna. msn.com

La ragazza è stata trasferita in ospedale con l'elicottero. Le fiamme sono partite dalla cucina - facebook.com facebook

Continua il trasferimento dei reparti dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone nella nuova struttura. Oggi è stata la volta della cardiologia. x.com