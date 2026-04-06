Smart working cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori | introdotte sanzioni

Dal 7 aprile entreranno in vigore nuove norme sullo smart working, che prevedono l’obbligo per le aziende di fornire ai dipendenti un’informativa dettagliata sulle modalità di lavoro agile. Sono previste sanzioni in caso di inadempienze, e il Ddl Pmi chiarisce alcuni aspetti sulla gestione di questa modalità lavorativa. La normativa interessa sia i lavoratori che le imprese coinvolte in questa forma di lavoro.

Nuove regole per lo smart working dal 7 aprile. Per il lavoratore, in realtà, non cambia nulla. Ma l’entrata in vigore delle nuore regole riguarda le aziende, che dovranno rispettare regole più stringenti per non incappare in sanzioni. Le novità sono state introdotte con la legge annuale sulle piccole e medie imprese numero 342026, nota anche come Ddl Pmi. Smart working, le novità per azienda e lavoratori Cosa cambia per lo smart working dal 7 aprile L’importanza di trasmettere le informazioni ai lavoratori Smart working, le novità per azienda e lavoratori Le norme sulle sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working erano già previste dall’articolo 22 della legge 81 del 2017. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Smart working, cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori: introdotte sanzioni Smart working, cosa cambia dal 7 aprile: tutte le nuove regole e le multeA partire dal 7 aprile cambiano le regole per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi informativi sulla sicurezza nel lavoro agile. Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7. Temi più discussi: Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza; Lavoro agile, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi; Smart working: dal 7 aprile 2026 scatta l'arresto se manca l'informativa sui rischi; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Lavoro agile: sanzionato il datore senza informativa sulla sicurezza. Smart Working, cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi: pene e sanzioni per datori di lavoroLo smart working continua a essere uno strumento centrale per molte aziende, ma dal 7 aprile 2026 i datori di lavoro che non forniranno ai dipendenti in modalità agile l’informativa sulla sicurezza ri ... tg.la7.it Smart working, cosa cambia dal 7 aprile: rischi, multe e arrestoDal 7 aprile 2026 nuove regole per lo smart working: multe fino a 7.403 euro e arresto per le aziende non in regola. blogsicilia.it Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro, dal 7 aprile 2026, se non trasmetteranno l’informativa scritta, ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli facebook Smart working, nuove regole per circa 60mila lavoratori bresciani x.com