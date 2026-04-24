Luci d' Artista 2026 2027 | il Viadotto Gatto si accende con nuove scenografie luminose
Le luminarie della prossima edizione di Luci d'Artista prevedono nuove installazioni luminose che coinvolgeranno i piloni del Viadotto Gatto. Questa novità amplia il percorso delle luci nella città, interessando un’area finora meno coinvolta dagli eventi precedenti. Le scenografie sono state allestite per valorizzare questa zona, offrendo un nuovo spettacolo visivo ai visitatori durante la manifestazione.
Le luminarie della prossima edizione di Luci d’Artista si preparano a conquistare nuovi spazi della città, puntando questa volta su un’area finora rimasta ai margini del percorso luminoso: i piloni del Viadotto Gatto. Una novità che arricchisce ulteriormente l’evento simbolo dell’inverno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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