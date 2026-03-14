Luci d' Artista 2026 2027 | l' ideazione delle installazioni affidata ad una società torinese

Per la prossima edizione di Luci d’Artista 20262027, l’amministrazione ha deciso di affidare la progettazione delle installazioni a una società torinese, mentre la fase preliminare è stata curata dallo studio Ondesign. La collaborazione tra le due realtà si concentra sulla creazione delle nuove installazioni luminose, con l’obiettivo di preparare il percorso che animerà le vie della città durante il periodo natalizio.

Continua il lavoro dell'amministrazione in preparazione della prossima edizione di Luci d’Artista: come è noto, la fase progettuale è stata affidata allo studio Ondesign. Ed ora il Comune ha individuato i nuovi ideatori delle installazioni luminose. L’appalto è stato infatti assegnato alla società torinese Eventidee, dopo la conferma del finanziamento di 2,7 milioni di euro da parte della Regione Campania. Spetterà ai professionisti di Torino, dunque, valorizzare le nuove Luci. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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