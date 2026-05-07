Volkswagen ha avviato gli ordini in Italia per la nuova ID. Polo, la prima versione completamente elettrica del modello. La casa automobilistica ha annunciato un prezzo di partenza di 29.950 euro per questa versione. La vettura rappresenta un passo importante nel settore delle auto elettriche per il marchio, che ha scelto di proporre un modello compatto e in linea con le esigenze di mobilità attuale.

Volkswagen ha aperto gli ordini in Italia della nuova ID. Polo, la prima Polo completamente elettrica della storia. Le prime due edizioni di lancio, Edition 1 e Edition 1 More, partono da 35.000 euro di listino, con un prezzo promozionale di 29.950 euro grazie al programma Progetto Valore Volkswagen (rottamazione + finanziamento). È la settima generazione di un modello prodotto da oltre cinquant’anni e venduto in più di venti milioni di esemplari, e segna l’ingresso di Volkswagen nel segmento delle compatte elettriche con una proposta che porta in Italia 211 CV e fino a 454 km di autonomia. 211 CV elettrici e 454 km di autonomia. Al lancio italiano la nuova ID.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova VW ID. Polo: davvero a 29.950 euro la Polo elettrica?

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