Nuova squadra per il Partito Democratico 12 nomine nella segreteria provinciale

Nella serata del 5 maggio si è svolta una riunione della Direzione provinciale del Partito Democratico. Durante l'incontro sono state annunciate le dodici nomine che comporranno la nuova Segreteria della Federazione locale. La comunicazione riguarda la composizione del nuovo organo dirigente del partito nella provincia di Modena. La presentazione delle nomine è avvenuta ufficialmente nel corso dell'incontro.

Si è svolta nella serata del 5 maggio la riunione della Direzione provinciale dove è stata comunicata la composizione della nuova Segreteria della Federazione del Partito Democratico della provincia di Modena. Dodici delegati – 6 donne e 6 uomini – che avranno il compito di affiancare il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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