L' assessore Tatone di Cappelle sul Tavo esce dal Pd e dalla segreteria provinciale del partito

Claudia Tatone, assessore comunale di Cappelle sul Tavo, ha deciso di lasciare il Pd e di dimettersi dalla segreteria provinciale del partito, motivando la scelta con divergenze politiche e un senso di insoddisfazione. La sua uscita si è concretizzata dopo un confronto interno che ha evidenziato differenze di vedute con alcuni membri della maggioranza. La decisione ha già suscitato reazioni tra gli altri amministratori locali.

L'assessore comunale di Cappelle sul Tavo Claudia Tatone ha comunicato di aver lasciato il Partito Democratico e i relativi incarichi nella segreteria provinciale L'assessore comunale di Cappelle sul Tavo Claudia Tatone annuncia l'uscita dal Pd e la rinuncia agli incarichi nella segreteria provinciale: "Quella presa è una decisione che lascia l'amaro in bocca. Ho iniziato il mio percorso politico da giovanissima nelle stanze dell'allora Ds, ho impegnato la mia gioventù alla creazione del Partito democratico e dei Giovani Democratici. Dopo quasi 20 anni, anche nei migliori matrimoni si fa un punto della situazione e purtroppo, per me, è giunto il momento di separarmi da quello che era un progetto in cui ho sempre creduto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

