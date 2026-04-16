Avellino Antonio Gengaro annuncia le dimissioni dalla Direzione provinciale del Partito Democratico

In un comunicato ufficiale, Antonio Gengaro ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di componente della Direzione provinciale del Partito Democratico in Irpinia. La comunicazione è stata inviata ai Presidenti e al Segretario del partito locale. Gengaro ha precisato che le dimissioni sono irrevocabili, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale.

Cari Presidente e Segretario del Partito Democratico Irpinia,A malincuore, rassegno le mie dimissioni, irrevocabili, da componente della Direzione provinciale del Partito Democratico. Il ritiro della candidatura di Francesco Todisco a favore di Nello Pizza e, soprattutto, fin ora, il mancato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Partito democratico casertano, si riparte ufficialmente: assemblea provinciale per eleggere LombardiDopo il commissariamento, il Partito Democratico ritrova gli organismi di rappresentanza e avvia una fase di rinnovamento generazionale e radicamento... Gengaro lascia la Direzione PD Irpinia: nessun vero campo largo”Tempo di lettura: < 1 minutola candidatura a sindaco di Nello Pizza designata dalla direzione provinciale del Pd, provoca subito i primi effetti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Riunione del campo largo alla presenza di Giordano. Escluse le associazioni; Centrosinistra, è l’ora dei partiti. Walter Giordano nella rosa, associazioni sulle barricate; Chiusura autoreferenziale, miope e pericolosa. Campo largo, l'associazionismo a muso duro sull'esclusione dal tavolo; Pd Avellino, ecco la nuova assemblea: tutti i nomi. Avellino, intervista ad Antonio Gengaro: «Non perdiamo tempo: Alaia convochi subito la direzione provinciale»«Al campo largo non servono autocandidature, ma personalità politiche di area progressista che abbiano una visione di città. Il Pd convochi la direzione provinciale». Così Antonio Gengaro, l’ultimo ... ilmattino.it