Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile | Sospiri dice no ad altri referendum

Il presidente del consiglio regionale ha ribadito che la realizzazione di Nuova Pescara è un obiettivo prioritario e non negoziabile. Ha inoltre affermato che sarebbe meglio rinunciare a due nuovi referendum, preferendo invece riunioni di lavoro per trovare soluzioni condivise. La posizione è stata espressa in una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui contenuti dei referendum o sui passaggi successivi.

“Nuova Pescara è un obiettivo al quale non rinunceremo mai”. Lo afferma il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dicendosi convinto che sia “opportuno rinunciare a due nuovi referendum” e auspicando, piuttosto, che si possa rimanere “seduti attorno al tavolo di lavoro per dare alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Il presidente del comitato Spoltore Pro Nuova Pescara: "Montesilvano dice la sua senza ostacolare"«Ma davvero a Spoltore si sta ancora pensando di indire un referendum? È singolare che, mentre il resto del territorio corre verso il futuro,... Spoltore ha deciso: "no" alla Nuova Pescara e un nuovo referendum consultivo per i cittadiniCon il voto unanime del consiglio comunale è ufficiale: il Comune di Spoltore chiederà alla Regione di sospendere il processo di fusione e di... Temi più discussi: A Montesilvano il Pd riparte dall'ex sindaco Gallerati, i Giovani democratici: Importante, ora a lavoro per la Nuova Pescara; Nuova Pescara, il grande freddo: Sospiri punta al 2029; A Montesilvano il Pd riparte dall'ex sindaco Gallerati, i Giovani democratici: 'Importante, ora a lavoro per la Nuova Pescara'; Montesilvano, assemblea GD all’indomani del congresso che ha eletto Renzo Gallerati. Nuova Pescara avanti senza nuovi referendum, Sospiri rilancia il percorso di fusione tra i comuniPescara. Nuova Pescara è un obiettivo al quale non rinunceremo mai: la città, frutto della fusione tra il capoluogo adriatico, ... abruzzolive.it A Montesilvano il Pd riparte dall'ex sindaco Gallerati, i Giovani democratici: Importante, ora a lavoro per la Nuova PescaraCastigliego, segretario Gd Nuova Pescara lancia la proposta degli Stati generali della fusione e commenta positivamente l'avvenuta nomina che segna la ripartenza del partito nella terza città d'Abruz ... ilpescara.it TvSei. . A Pescara il primo consiglio comunale Palazzo di Città ha ospitato questa mattina a Pescara il primo consiglio comunale del Masci ter. Si attende ancora per la nuova Giunta. Antonelli nuovo presidente del Consiglio Comunale - facebook.com facebook