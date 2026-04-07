Tesla ha presentato la nuova versione della Model Y Performance, un SUV elettrico che offre 460 cavalli di potenza e accelera da 0 a 100 kmh in 3,5 secondi. L'auto ha ricevuto miglioramenti tecnici e aerodinamici che puntano a ottimizzare le prestazioni e l'efficienza. La vettura combina alte prestazioni con la praticità tipica di un veicolo pensato per l'uso quotidiano.

Tesla ha lanciato la nuova Model Y Performance, un SUV elettrico che coniuga prestazioni elevate e versatilità familiare attraverso un aggiornamento tecnico e aerodinamico significativo. L’integrazione di 460 CV di potenza permette a questo veicolo di accelerare da 0 a 100 kmh in soli 3,5 secondi. Tale spinta è garantita da due motori elettrici distribuiti su entrambi gli assi, raggiungendo una velocità massima di 250 kmh. Nonostante l’anima sportiva, l’auto mantiene standard di efficienza notevoli con un consumo di 16,2 kWh ogni 100 chilometri. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 580 km, un valore che si discosta di soli 6 chilometri rispetto alla versione Long Range. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Tesla Model Y Performance: 460 CV e 0-100 in 3,5 secondi

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2025 Tesla model Y PERFORMANCE acceleration 0-100km/h on dragy

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