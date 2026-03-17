La Fiat Pandina, tra le citycar più vendute in Italia, viene sottoposta a un test sui consumi, evidenziando la sua capacità di percorrere oltre 20 kml. Il modello è noto per la sua praticità e compattezza, caratteristiche che la rendono adatta agli spostamenti urbani. La prova si concentra su come questa vettura si comporta in termini di efficienza durante l’uso quotidiano.

La Panda non muore mai, semmai si trasforma. L’auto più amata dagli italiani è giunta alla sua evoluzione più matura, prendendo il nome di Fiat Pandina. Un aggiornamento sotto pelle, più che a prima vista, volto a restare al passo con i tempi e con le normative europee. Ma è ancora la solita Panda o c’è qualcosa di più? Chiaro, rimane pur sempre una scelta razionale, ma grazie all’arrivo degli Adas oggi è più sicura e tecnologica. Il prezzo? La gamma parte da 15.950 euro per la versione base, ma per la Pandina full optional con look crossover e dotazione completa come quella di questo servizio servono 19.050 euro. Un listino più alto rispetto al passato, ma figlio dei contenuti tecnologici aggiunti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat Pandina: prova, prezzo e consumi della citycar intramontabile

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