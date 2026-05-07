Nuova caserma dei carabinieri a Placanica Cirillo | La sicurezza è guardare al futuro senza paura

È stata inaugurata una nuova caserma dei carabinieri nel comune di Placanica. L’evento segna l’apertura di un nuovo presidio dello Stato che si aggiunge a quelli già presenti nella zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Durante l’intervento, un rappresentante delle forze dell’ordine ha sottolineato come questa struttura rappresenti un punto di ascolto, protezione e fiducia per i cittadini.

"L’inaugurazione di una caserma dei carabinieri non è mai un episodio isolato: significa rafforzare un presidio dello Stato, un luogo di ascolto, protezione e fiducia".Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, intervenendo oggi a Placanica alla cerimonia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ravello, inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriÈ stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. La sicurezza sul territorio: "In paese deve tornare la caserma dei carabinieri"Un’azione congiunta per riportare la presenza stabile dell’Arma dei Carabinieri a Semproniano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova caserma dei Carabinieri: superato il nodo delle risorse, sbloccata la procedura e aggiornato il cronoprogramma; La nuova caserma dei carabinieri di Cetraro ancora chiusa, il sindaco Aieta: Troveremo una soluzione · CosenzaChannel.it; Intitolata a Mambella la nuova caserma dei carabinieri di Manoppello; Nuova caserma dei Carabinieri a Cetraro, il PD: si deve rimuovere lo stallo. CANDELARO FOGGIA Foggia, nuova caserma dei Carabinieri al Candelaro: aumentano i costi per la progettazioneApprovata una modifica contrattuale che porta l’importo complessivo dell’incarico professionale da circa 46mila a quasi 60mila euro. statoquotidiano.it La nuova caserma dei carabinieri di Cetraro ancora chiusa, il sindaco Aieta: «Troveremo una soluzione»Il primo cittadino, attraverso i nostri microfoni, è tornato a parlare della nuova caserma dei carabinieri, vicenda che si trascina da anni e che un anno fa sembrava giunta a soluzione. Ma ad oggi non ... cosenzachannel.it La costruzione della nuova caserma della Guardia svizzera e la promozione della pace sono stati i temi centrali del cordiale incontro in Vaticano tra il presidente Guy Parmelin e Papa Leone XIV. - facebook.com facebook La costruzione della nuova caserma della Guardia svizzera e la promozione della pace sono stati i temi centrali del cordiale incontro in Vaticano tra il presidente Guy Parmelin e Papa Leone XIV. x.com