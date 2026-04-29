A Semproniano si lavora per ripristinare la presenza stabile dei Carabinieri sul territorio. Un’azione congiunta coinvolge diverse autorità per avviare un procedimento volto a ripristinare la caserma dei Carabinieri nel paese. La proposta si basa sulla richiesta di alcuni cittadini e sulla volontà di rafforzare la sicurezza locale. Le misure sono state discusse in incontri ufficiali tra rappresentanti delle forze dell’ordine e amministratori comunali.

Un’azione congiunta per riportare la presenza stabile dell’Arma dei Carabinieri a Semproniano. È questa l’iniziativa del deputato grossetano Fabrizio Rossi (FdI) e del sindaco Luciano Petrucci (nella foto), che hanno inviato una richiesta al prefetto Paola Berardino e al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Sebastiano Arena. L’obiettivo è il ripristino della stazione dell’Arma nel comune amiatino. "Un segnale – dicono Rossi e Petrucci – concreto della presenza dello Stato accanto ai cittadini". Rossi e Petrucci hanno evidenziato le caratteristiche del territorio: un’area vasta, a prevalente vocazione rurale e turistica, con numerose frazioni distanti e collegamenti non sempre agevoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza sul territorio: "In paese deve tornare la caserma dei carabinieri"

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