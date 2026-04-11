Nuoro il futuro economico si decide il 14 aprile | il piano 2026-2028

Il 14 aprile alle 10:00, il Consiglio Provinciale di Nuoro si riunirà nella sede di Piazza Italia. In questa occasione sarà presentato e discusso il piano economico per il triennio 2026-2028. La riunione coinvolgerà i rappresentanti dell'ente e si svolgerà in un contesto istituzionale. La proposta, che riguarderà vari aspetti finanziari e di sviluppo, sarà al centro della seduta.

Il prossimo martedì 14 aprile, alle ore 10:00, l’assemblea del Consiglio Provinciale di Nuoro si riunirà nella sede di Piazza Italia n. 22 per un appuntamento decisivo che segnerà la direzione economica del territorio per i prossimi tre anni. L’ordine del giorno prevede infatti l’esame e l’approvazione di due pilastri della gestione amministrativa: il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028. Si tratta di una seduta che mira a trasformare le linee programmatiche in azioni concrete per le comunità locali. La visione strategica dietro la pianificazione finanziaria. Non si tratterà di una semplice sessione di ratifica burocratica, ma di un momento di responsabilità politica volto a definire lo sviluppo dell’area nuorese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, il futuro economico si decide il 14 aprile: il piano 2026-2028 Spoltore decide il futuro: il 14 giugno si vota sulla fusioneLa cittadinanza di Spoltore è chiamata alle urne domenica 14 giugno per decidere il destino del proprio comune attraverso un referendum consultivo... Disabilità, “Umbria per tutti": ecco il piano d'azione regionale: oltre 14 milioni in più per il triennio 2026-2028Più fondi, ma soprattutto un nuovo approccio per la gestione delle disabilità e del supporto al progetto di vita. Argomenti più discussi: Reddito delle famiglie: a Nuoro segnali di crescita ma restano fragilità strutturali; ANSA/ Start-up innovative, Nuoro tra le province più dinamiche d'Italia; Nuoro, stipendi più alti ma occupazione in picchiata: è penultima in Italia; A Nuoro aumentano i redditi ma cala l’occupazione: Struttura economica ancora fragile. Sport e servizi sociali: 27 ragazzi di Villa Melis in trasferta per la partita Cagliari-Cremonese “Un giorno allo stadio” con l’associazione “Roby nel cuore” e il Comune di Nuoro - facebook.com facebook