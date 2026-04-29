Sport a Nuoro | piano di rilancio per salvare gli impianti in crisi

A Nuoro, l’assessora Demurtas ha annunciato un piano di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, con l’obiettivo di intervenire sulle strutture in difficoltà. L’intervento prevede diverse iniziative per migliorare le condizioni degli impianti e garantire un’offerta più adeguata alle esigenze della comunità. La decisione arriva in risposta alle criticità riscontrate nelle strutture sportive, che da tempo richiedevano interventi di manutenzione e riqualificazione.

? Cosa sapere L'assessora Demurtas avvia il piano di riqualificazione degli impianti sportivi a Nuoro.. I lavori al Campo scuola termineranno a luglio con 75 mila euro stanziati.. L’assessora Demurtas respinge le accuse di SiAmo Nuoro sulla gestione delle strutture sportive, difendendo un piano di riqualificazione che mira a risolvere i problemi strutturali ereditati dalle amministrazioni passate. Tra i vicoli di Nuoro e il fermento che si respira nelle piazze dove la tradizione sportiva è parte integrante dell’identità cittadina, il dibattito si è acceso violentemente. Al centro della contesa non ci sono solo documenti o bilanci, ma il futuro dei giovani che corrono nei parchi e l’integrità di impianti che raccontano la storia del movimento locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport a Nuoro: piano di rilancio per salvare gli impianti in crisi Notizie correlate Leggi anche: Sport a Salerno, promesse mancate e impianti in crisi. Cuoco (Pdl): Si scoraggiano gli investimenti privati ’Cities’ punta in alto. Il piano di rilancio dei centri urbani per contrastare la crisiRigenerare la città, il commercio locale di prossimità e il ruolo delle imprese urbane: questi sono gli obiettivi del progetto nazionale ‘Cities’, su... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: America's Cup, la Guardia Costiera prepara il piano sicurezza per le regate preliminari; Riqualificazione degli impianti sportivi a Nuoro: il piano dell'amministrazione; Nuoro, botta e risposta sugli impianti: Demurtas contro Siamo Nuoro. Giro di Sardegna, Nuoro torna protagonista: arrivo e partenza di tappa in cittàNuoro torna al centro del grande ciclismo. Dopo la presentazione ufficiale tenutasi ieri in Regione e l’annuncio del ritorno in Sardegna del Giro, oggi arriva la soddisfazione dell’amministrazione ... unionesarda.it In Comune botta e risposta tra “SiAmo Nuoro” e assessora: «Sport ostaggio della propaganda, Demurtas parla da sola autocelebrandosi ma viene smentita dalla realtà» Nella polemica nata dall’annuncio della Nuorese calcio di chiederei, prossimo anno ospit - facebook.com facebook Roma celebra la Terra: quattro giorni di eventi tra natura, sport e futuro sostenibile ift.tt/t4r6FSC x.com