A Nuoro e Sorgono, cinquantuno infermieri stanno frequentando un corso di specializzazione dedicato alle emergenze pediatriche. Il percorso formativo mira a migliorare la gestione delle situazioni di urgenza che coinvolgono i bambini. Durante il corso, gli infermieri acquisiranno competenze specifiche in tecniche di pronto intervento e assistenza rapida nei casi di emergenza pediatrica. La formazione si inserisce in un progetto volto a rafforzare le risposte sanitarie sul territorio.

? Punti chiave Come cambierà la gestione delle emergenze tra Nuoro e Sorgono?. Quali nuove competenze riceveranno i 50 infermieri coinvolti nel progetto?. Perché il supporto emotivo ai genitori è ora parte del triage?. Come influirà questo piano sulla sicurezza dei piccoli pazienti locali?.? In Breve Programma diviso in quattro edizioni per coprire tutti i turni dei reparti critici.. Michela Matta e Pietro Pittalis coordinano l'organizzazione pratica del nuovo triage.. Formazione integra protocolli clinici con gestione dell'ansia per genitori e bambini.. Obiettivo creare rete operativa tra presidi di Nuoro e Sorgono.. L’ASL 3 di Nuoro ha avviato oggi, 7 maggio 2026, un programma di aggiornamento per 50 infermieri specializzati nel triage pediatrico presso la Casa della Comunità San Francesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, 50 infermieri si specializzano per le urgenze pediatriche

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