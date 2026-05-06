Sassari due zaini per le urgenze pediatriche | il dono del Rotaract

Un'organizzazione locale ha donato due zaini contenenti materiali di emergenza per le urgenze pediatriche alle ambulanze di Sassari. La decisione di adottare questi kit è nata dopo un confronto con l'anestesista, che ha indicato quali strumenti fossero più utili per la sicurezza dei bambini durante il trasporto. La consegna mira a migliorare le risposte rapide e appropriate in situazioni di emergenza che coinvolgono i piccoli pazienti.

? Cosa scoprirai Come influisce questo kit sulla sicurezza dei piccoli pazienti in ambulanza?. Perché il dialogo con l'anestesista ha cambiato la scelta del materiale?. Come ha fatto un torneo di bowling a raddoppiare il budget?. Chi gestirà i controlli quotidiani per garantire la prontezza degli zaini?.? In Breve Fondi raccolti tramite torneo di bowling di febbraio permettono l'acquisto di due unità.. Stefania Santoni e Pierpaolo Terragni hanno coordinato le necessità cliniche del reparto.. Kit garantiscono continuità assistenziale verso centri come Gaslini e Bambino Gesù.. Paolo Castiglia ha presenziato alla consegna presso l'Aou di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, due zaini per le urgenze pediatriche: il dono del Rotaract Notizie correlate Mango, cane guida. Il dono a Piero di SassariCITTÀ DI CASTELLO - Il supporto del cane guida è una finestra di libertà per chi vive nel buio e rappresenta uno dei doni più preziosi, la... Dall'onlus Il Terzo Mondo la donazione di due bilance pediatriche per i bambini del SenegalNell'ambito del progetto di cooperazione “Non c'è futuro senza solidarietà”, promosso e curato dallo Sportello del Sorriso e della onlus "Il Terzo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Terapia Intensiva dell'AOU di Sassari riceve due zaini per le emergenze pediatriche - L'Unione Sarda.it; I fondi di un torneo di bowling finanziano due zaini salvavita per i bambini in cura alla rianimazione di Sassari; Aou Sassari: nuove dotazioni per la Terapia intensiva diretta da Pierpaolo Terragni, donati zaini per le emergenze e il trasporto dei piccoli pazienti; Aou Sassari, fiocco nero sul camice: lavoratori verso lo sciopero del 29 maggio. Due zaini attrezzati in dono alla terapia intensiva dell’Aou SassariDue zaini attrezzati per le emergenze pediatriche donati alla terapia intensiva dell’Aou di Sassari dal Rotaract. sassarioggi.it Alla Aou di Sassari nuove dotazioni per la Terapia intensivaDue zaini attrezzati per la gestione delle emergenze pediatriche e il trasporto dei piccoli pazienti: è la donazione effettuata dal Rotaract Sassari a favore della Terapia intensiva generale e post op ... ansa.it Cinque opere nel cartellone del De Carolis: la lirica d’estate si sposta da Sassari ad Alghero Presentato il programma dell’Ente concerti, anteprima l’’8 maggio al Duomo - facebook.com facebook Gira per Sassari con mezzo chilo di cocaina nel trolley: arrestato x.com