Franchini si guarda al futuro | A breve il medico per le urgenze

A Cavriago si è svolto il secondo incontro pubblico dedicato al futuro dell’ospedale Franchini, con una sala consiliare piena di partecipanti. L’evento è stato promosso dai sindaci dell’Unione Val d’Enza e dalla direzione di distretto dell’azienda sanitaria. Durante l’appuntamento, sono stati discussi i piani per migliorare i servizi sanitari, con un focus sulla prossima apertura di un medico dedicato alle urgenze.

Sala consiliare gremita a Cavriago per il secondo incontro pubblico dedicato al futuro dell’ ospedale Franchini, promosso dai sindaci dell’ Unione Val d’Enza insieme alla direzione di distretto Ausl. Dopo l’appuntamento di Montecchio, l’assemblea ha visto una partecipazione ampia di cittadini, professionisti sanitari e rappresentanti del volontariato, in un confronto diretto sui servizi e sulle prospettive della struttura. Ad aprire la serata è stata la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, che ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di dialogo in un sistema sanitario in trasformazione. La direttrice del distretto, Barbara Gilioli, che ha coordinato l’incontro, ha evidenziato il forte coinvolgimento dei professionisti, parlando di "attaccamento sincero" alla comunità e al presidio ospedaliero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Franchini, si guarda al futuro: "A breve il medico per le urgenze" Notizie correlate Milan: si guarda al futuroMentre la squadra è concentrata sulla volata finale di Serie A (con la vittoria del Milan contro il Torino che ha dato ossigeno alla classifica), a... Leggi anche: Lavori in corso al Teatro Romano. Cantiere e scavi, si guarda al futuro Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Franchini, si guarda al futuro: A breve il medico per le urgenze; Sanità e territorio: grande partecipazione all’incontro sul futuro dell’Ospedale Franchini; Stasera in municipio si fa il punto sul futuro dell’ospedale Franchini; Milano MIART 2026: un appuntamento internazionale imperdibile non solo per i milanesi – LMF. Stasera in municipio si fa il punto sul futuro dell’ospedale FranchiniProsegue il ciclo di incontri pubblici dedicati all’ospedale Franchini e al futuro della sanità nel Distretto di Montecchio. Il ... ilrestodelcarlino.it "Il Godzilla" Luca Franchini - facebook.com facebook