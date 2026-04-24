Instagram lancia Instants | foto senza filtri e senza replay ecco cosa cambia davvero rispetto alle Storie e perché è tutta un’altra logica

Instagram ha annunciato il lancio di Instants, una nuova funzione dedicata alle foto senza filtri e senza replay, distinguendosi dalle tradizionali Storie. Questa novità permette agli utenti di condividere immagini in modo più spontaneo, senza il bisogno di perfezione o di ripetizioni. La funzione introduce una modalità di pubblicazione differente rispetto alle precedenti, puntando su contenuti immediati e autentici.

C’è stato un tempo in cui ogni foto su Instagram doveva essere perfetta: luce giusta, filtro calibrato, didascalia studiata. Poi sono arrivate le Storie, a rompere la rigidità. Ora, però, il social prova a fare un passo ulteriore: cancellare del tutto la costruzione. O quasi. Si chiama Instants ed è l’ultimo esperimento della piattaforma: contenuti che nascono e muoiono nel giro di un attimo, senza possibilità di ritocchi, senza archivio, senza seconde possibilità. Una funzione che sembra voler dire agli utenti: o sei vero, o non sei. Instants è costruita attorno a un principio semplice: immediatezza totale. Non si può caricare nulla dalla galleria, niente recuperi strategici o ricordi ben selezionati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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