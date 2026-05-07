Nubifragio sulla fattoria muoiono polli e pulcini Cavalli e capre in trappola I gestori | Per noi danni enormi

Un violento nubifragio ha colpito una fattoria nella zona di Monsummano, causando la morte di polli e pulcini. Alcuni cavalli e capre sono rimasti intrappolati in mezzo all’acqua, che ha circondato completamente le aree di stabulazione. I gestori dell’azienda hanno dichiarato di aver subito danni ingenti a causa dell’evento meteorologico, che ha compromesso le strutture e le bestie presenti. La scena mostrava animali stanchi e in difficoltà, alcuni degli animali più anziani ancora in piedi sull’unica isola di terra rimasta.

Monsummano (Pistoia), 7 maggio 2026 – Se ne stavano con le zampe piantate nell’unica isola di terra emersa, guardando l’ acqua tutta intorno a loro che non riuscivano ad attraversare Rosa, la cavalla ex carabiniere, e il pony che le stava vicino come a consolarsi dal freddo. Poco distante la stessa acqua, che era arrivata all’altezza delle mammelle delle mucche, aveva ucciso alcuni polli, pulcini, devastato lo spazio delle capre e degli agnellini così come gli spazi dedicati ai laboratori per i bambini e il giardino per le feste e i compleanni. L’ azienda agricola Le Palme di Alessandro Fantozzi in località Il Terzo a Monsummano ha avuto senz’altro i danni più pesanti a causa dell’acqua che ha attraversato gli argini dal lato delle Colmate e che è tracimata dalle fosse e dalla cassa d’espansione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nubifragio sulla fattoria, muoiono polli e pulcini. Cavalli e capre in trappola. I gestori: “Per noi danni enormi” Notizie correlate Leggi anche: Bergamo e i danni del nubifragio: il giudice chiede di indagare sul cantiere Polli che mangiano polli negli allevamenti da riproduzione: la video inchiesta nella prossima puntata di Report | l’anticipazionePolli lasciati accanto a carcasse di altri polli in decomposizione, galline ovaiole mangiate vive da altre galline, prese per il collo, lanciate con...