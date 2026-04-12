Nella prossima puntata di Report verrà trasmessa un'inchiesta che mostra immagini di polli in allevamenti da riproduzione. Le riprese evidenziano polli che mangiano carcasse di altri polli in decomposizione e galline ovaiole che vengono mangiate vive da altre galline. Sono state inoltre documentate scene di polli presi per il collo, lanciati con violenza e colpiti ripetutamente con una pala.

Polli lasciati accanto a carcasse di altri polli in decomposizione, galline ovaiole mangiate vive da altre galline, prese per il collo, lanciate con violenza e colpite ripetutamente con una pala. Per la prima volta in Italia (e la seconda in Europa) si mostrano le immagini di cosa accade all’interno di un allevamento di polli riproduttori, ovvero gli animali che danno vita ai polli da carne venduti nei supermercati. Sono le immagini esclusive ottenute da Essere Animali, che saranno trasmesse nella video inchiesta della giornalista Giulia Innocenzi, nel corso della prossima puntata di Report, in onda il 12 aprile su Rai 3. Raccolte nel giro di un mese, tra dicembre 2025 e gennaio 2026 e consegnate all’associazione animalista da un ex dipendente mostrano scene di galline ovaiole con veri e propri buchi nel corpo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polli che mangiano polli negli allevamenti da riproduzione: la video inchiesta nella prossima puntata di Report | l’anticipazione

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Un Allevamento di Polli che Rispetta il Benessere Animale