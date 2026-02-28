Bergamo e i danni del nubifragio | il giudice chiede di indagare sul cantiere

Il 9 settembre 2024 a Bergamo, un nubifragio intenso ha causato l’esondazione dei torrenti Morla e Tremana, provocando allagamenti significativi tra via Baioni e Maironi da Ponte. In seguito ai danni, un giudice ha disposto l’apertura di un’indagine sul cantiere coinvolto, per accertare eventuali responsabilità. La situazione ha portato a un’attenzione crescente sui lavori e sulle infrastrutture nella zona.

Bergamo, 28 febbraio 2026 – Era stato un evento eccezionale. Il 9 settembre 2024 un nubifragio eccezionale provocò l’esondazione dei torrenti Morla e Tremana, con gravi allagamenti soprattutto tra via Baioni e Maironi da Ponte. In circa mezz’ora caddero oltre 55 millimetri di pioggia: secondo la consulenza tecnica già agli atti, un’intensità con tempo di ritorno superiore ai 100 anni e, nel picco, oltre i 200. In tribunale Una vicenda finita in tribunale. Con nuovi sviluppi: il giudice per le indagini preliminari Gaudino ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e disposto nuovi accertamenti. Il pubblico ministero... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cantiere e-Brt, arrivano le nuove pensiline sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine - FotoL’avanzamento complessivo ha raggiunto il 68%, mentre l’intubamento della roggia Colleonesca è ormai concluso per oltre il 95%.

Alluvione, colpo di scena: il giudice dice no all'archiviazione e ordina nuovi accertamenti sul cantiere Teb

