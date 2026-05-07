Novi Sad ancora ’vuoto’ I due bar senza gestori Incognita sul futuro

A Novi Sad i due bar sono ancora chiusi, senza gestori. Le autorità hanno previsto agevolazioni per chi si occupa delle aree considerate zone rosse, ma si parla anche di alcune speranze sul futuro delle attività. La situazione attuale lascia molte incognite riguardo alla riapertura e alla ripresa delle attività commerciali nella zona. Non ci sono ancora date ufficiali o decisioni definitive in merito.

Agevolazioni per chi presidia le zone rosse, ma anche la segreta, neanche poi troppo, speranza che qualcuno prenda in gestione i due locali, non di proprietà comunale (l’amministrazione non è titolare degli immobili) in una delle aree più critiche della città dal punto di vista della sicurezza: il parco Novi Sad, spina nel fianco dell’amministrazione tanto più dopo la dismissione della ruota panoramica che avrebbe dovuto contribuire a rivitalizzarlo e a renderlo più sicuro. Il parco è rimasto sguarnito esattamente un anno fa, i due principali punti di ristoro dell’area verde hanno chiuso i battenti contemporaneamente. Il bar nel cuore del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novi Sad ancora ’vuoto’. I due bar senza gestori. Incognita sul futuro Notizie correlate Leggi anche: Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad Delitto Novi Sad: 22 anni per l’assassino, il colpevole è latitanteIl tribunale di Modena ha stabilito una condanna di 22 anni e 7 mesi per il giovane maggiorenne pakistano ritenuto uno dei principali responsabili...