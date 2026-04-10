Delitto Novi Sad | 22 anni per l’assassino il colpevole è latitante

Il tribunale di Modena ha condannato a 22 anni e 7 mesi il giovane pakistano ritenuto uno dei principali responsabili dell’omicidio avvenuto a Novi Sad. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla luce le responsabilità dell’imputato, mentre il suo latitante non è stato ancora arrestato. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità investigative.

Il tribunale di Modena ha stabilito una condanna di 22 anni e 7 mesi per il giovane maggiorenne pakistano ritenuto uno dei principali responsabili della morte di Muhammad Arham. Il sedicenne era stato vittima di un’aggressione mortale avvenuta nel marzo del 2023 all’interno del parco Novi Sad, durante un violento scontro che aveva coinvolto l’uso di bastoni e lame. L’iter giudiziario tra sentenze e latitanza. Oltre al condannato, il procedimento ha coinvolto altri due connazionali minorenni, i quali hanno ricevuto pene superiori ai 14 anni in un iter separato gestito dal tribunale dei minori. Mentre l’accusa aveva formulato una richiesta di reclusione pari a vent’anni, la sentenza odierna ha sancito un periodo detentivo più lungo per l’imputato principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Novi Sad: 22 anni per l’assassino, il colpevole è latitante Omicidio al Novi Sad, condannato a 22 anni e 7 mesi di carcere il pakistano latitanteLa giustizia ha presentato il conto a Mohammed Hadi, il giovane pakistano di cui si ormai perse le tracce da tre anni. Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad, condanna a 22 e sette mesiModena, 10 aprile 2026 – Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell’omicidio di Muhammad Arham sedicenne pakistano accoltellato a... Accoltellamento al Novi Sad, condanna a 22 anni per imputato latitanteE' l'unico maggiorenne dei tre accusati dell'omicidio di Muhammad Arham, sedicenne pakistano ferito a morte nel marzo del 2023 ... rainews.it Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad, condanna a 22 anni e sette mesiLa sentenza a carico dell’imputato maggiorenne fra i tre finiti davanti al giudice. Il giovane è ancora latitante ... ilrestodelcarlino.it