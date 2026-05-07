novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia quarto giorno

Oggi si prosegue con il quarto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera che accompagna i fedeli verso il 13 maggio. In questa tappa, si rivolge una richiesta di grazia, affidandosi alla protezione e all’intercessione della Madonna. La preghiera si svolge in un clima di fiducia e devozione, con l’obiettivo di ottenere un aiuto speciale attraverso l’intervento materno della Madonna.

Prosegue il nostro cammino di preghiera verso il 13 maggio. Nel quarto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, chiediamo con umiltà la grazia che ci sta a cuore, confidando nella sua potente intercessione materna. Giunti al quarto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, il nostro cuore si fa più fiducioso e pronto ad accogliere la volontà del Padre. In questo percorso di fede, ci mettiamo alla scuola dei pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta, che con semplicità hanno saputo dire il loro “sì” a Maria. Rivolgersi alla Vergine oggi non significa solo presentare una lista di necessità, ma significa soprattutto trovare rifugio nel Suo Cuore Immacolato, un porto sicuro dove ogni nostra sofferenza viene trasformata in offerta d’amore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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La Supplica alla Madonna della Salute per chiedere la grazia grande della guarigione

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