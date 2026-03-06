Domani alle 21 al Teatro Chiari di Cervia si svolge lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’, secondo appuntamento della rassegna ‘Moments Musicaux’. L’evento è organizzato in collaborazione tra La Corelli, Spazio A Teatro e Galla&Teo, coinvolgendo gruppi teatrali e musica dal vivo. La serata propone una rappresentazione della commedia di Shakespeare, portata in scena da diverse realtà teatrali locali.

Domani alle 21 il Teatro Chiari di Cervia ospita , secondo appuntamento della rassegna ’Moments Musicaux’, che vede la collaborazione tra La Corelli e i gruppi teatrali Spazio A Teatro e Galla&Teo. Il capolavoro di William Shakespeare rivive in un allestimento dove la performance teatrale si intreccia alle celebri musiche di scena di Felix Mendelssohn, composte tra il 1842 e il 1843. La messa in scena, curata nella regia e nella drammaturgia da Camilla Berardi e Marco Montanari, nasce dall’intenso percorso di ricerca del gruppo ’Risvegli’, laboratorio permanente di Spazio A Teatro e Galla&Teo animato da giovani attori adolescenti e post-adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sogno di una notte di mezza estate’

Leggi anche: "Sogno di una notte di mezza estate" a Palazzo Fazio

Shakespeare incontra Mendelssohn: Risvegli porta a teatro "Sogno di una notte di mezza estate"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7...

Sogno di una notte di mezza estate

Approfondimenti e contenuti su 'Sogno di una notte di mezza estate'.

Temi più discussi: Sogno di una notte di mezza estate debutta al Teatro Walter Chiari; ’Sogno di una notte di mezza estate’; Sogno di una notte di mezza estate; Sogno di una notte di mezza estate - Étoile Ballet Theatre.

Sogno di una notte di mezza estate debutta al Teatro Walter ChiariPer la rassegna Moments Musicaux, l’Ensemble La Corelli e i giovani attori di Spazio A Teatro e Galla&Teo portano in scena una rilettura contemporanea del capolavoro shakespeariano ... ravenna24ore.it

Sogno di una notte di mezza estate debutta sabato al Teatro Comunale di CerviaPer la rassegna Moments Musicaux, l’Ensemble La Corelli e i giovani attori di Spazio A Teatro e Galla&Teo portano in scena una rilettura contemporanea del capolavoro shakespeariano ... liquidarte.it

Da bersaglio dei bulli a tedofora paralimpica. Il sogno di Giada si è realizzato. Giada ha iniziato a ballare a tre anni, davanti alla televisione. La danza era il suo mondo, il suo rifugio sicuro. Poi è arrivata la scuola. E purtroppo anche le parole cattive. Gli ins - facebook.com facebook

Tra tetti antichi e luce di mare, la Cattedrale emerge sopra #Cagliari come un sogno di pietra. Da oltre otto secoli veglia sul quartiere di Castello, dove lo sguardo incontra il mare. Un luogo che continua a sorprendere chi arriva fin quassù. Grazie a Gianluc x.com