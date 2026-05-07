Nella notte tra martedì e mercoledì a Magenta, nel parcheggio di via Diaz, si è verificato un incendio che ha distrutto tre veicoli. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento, che è avvenuto poco prima della mezzanotte. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Magenta (Milano), 7 maggio 2026 – Un incendio dalle cause ancora misteriose e tutte da ricostruire quello avvenuto a Magenta, dove poco prima della mezzanotte tra martedì e mercoledì alcuni veicoli sono stati avvolti dalle fiamme nel parcheggio di via Diaz. Il rogo, partito da un’auto parcheggiata tra un furgone e un altro veicolo, si è rapidamente propagato, coinvolgendo i mezzi vicini e causando danni ingenti. Il furgone è andato quasi completamente distrutto, mentre un’altra auto ha riportato gravi danni alla fiancata. Annerito dalle fiamme anche un albero nel parcheggio. L'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo ha reso necessario un intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Magenta, giunti sul posto in pochi minuti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Notte di fuoco e mistero a Magenta: tre veicoli distrutti dalle fiamme

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