Brindisi in fiamme | tre veicoli distrutti allarme incendi in due

Un incendio ha devastato tre veicoli a Brindisi, causando danni anche ad alcune strutture vicine. La causa sembra essere un cortocircuito che si è propagato rapidamente, rendendo l’intervento dei vigili del fuoco difficile. Le fiamme sono divampate tra Perrino e San Vito dei Normanni, creando panico tra i residenti. La notte si è conclusa con i soccorritori ancora sul posto, mentre le indagini cercano di chiarire i motivi dell’incendio.

Una notte di fuoco in provincia di Brindisi: tre veicoli in fiamme, danni a edifici e un allarme che si è esteso tra Perrino e San Vito dei Normanni. Ecco cosa è successo e cosa significa per la sicurezza del territorio. Tutto è iniziato intorno alle 2:45 di notte in corte Sele, al rione Perrino di Brindisi. Un’auto parcheggiata sotto un porticato è stata la prima a prendere fuoco, trasformandosi rapidamente in una palla di fiamme. Le lingue di fuoco hanno poi raggiunto un camper nelle vicinanze, danneggiandolo gravemente. Il calore intenso ha annerito il solaio del porticato e il prospetto di una palazzina vicina, lasciando segni evidenti del passaggio devastante dell’incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

