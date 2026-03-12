Dopo il successo de La Divina Commedia Pegna invita i reggini al colossal Notre Dame De Paris

Dopo il grande successo de La Divina Commedia, Pegna invita i reggini a partecipare al musical Notre Dame De Paris. Ha ringraziato il pubblico calabrese che ha riempito il teatro Cilea per le sei repliche, tutte sold out, contribuendo a rendere ancora più memorabile la tre giorni dedicata allo spettacolo. La produzione ha coinvolto molti spettatori della zona.

Il promoter: "La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben 5000 presenze". Adesso l'appuntamento è al PalaCalafiore “Ringrazio i reggini e tutti i calabresi che sono arrivati al teatro Cilea per rendere ancora più spettacolare la tre giorni e le ben sei repliche tutte sold out dell’opera musical La Divina Commedia. La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben 5000 presenze, ma ancor di più dall’entusiasmo di tutti. Sentire meravigliosi commenti unanimi al termine di ogni replica ha riempito di gioia me e tutto il cast, dalla produttrice esecutiva Lara Carissimi al regista Andrea Ortis, a tutti gli attori, tecnici e collaboratori". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

"Notre Dame de Paris"Per il sesto appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE 2025–2026”, terzo al Teatro Excelsior Mortise, Teatro Fuori Rotta presenta...

Notre Dame de Paris, nuove date per il tour 2026, i bigliettiNotre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, torna in tour e aggiunge nuove...

Una selezione di notizie su Divina Commedia

Temi più discussi: Al Cilea di Reggio, successo per la prima de La divina commedia Opera musical; Incursioni nei classici: Dante? Mai stato così divertente; Fatti di Musica 2026 parte da Cosenza: Cammariere apre il festival al Rendano il 9 marzo · CosenzaChannel.it; Torna Dante par Ross. Sesta edizione dedicata al dramma della libertà.

Successo per il colossal La Divina Commedia: Ruggero Pegna ringrazia Reggio CalabriaRingrazio i reggini e tutti i calabresi che sono arrivati al Teatro Cilea per rendere ancora più spettacolare la tre giorni e le ben sei repliche tutte sold out dell’Opera Musical La Divina Commedia. strettoweb.com

Al via Fatti di Musica 2026: Sergio Cammariere apre la 40ª edizione al Teatro Rendano di CosenzaDopo lo straordinario successo della Divina Commedia Opera Musical nell’ambito del progetto Opere d’Arte, che si è chiusa ieri sera a Reggio con il numero record per un teatro calabrese di cinque mila ... strettoweb.com

Il Dantedì celebra Dante Alighieri e il viaggio della Divina Commedia che, secondo gli studiosi, inizia proprio il 25 marzo. Ma Dante fu anche combattente, politico ed esule in un’Italia divisa e turbolenta. Alessandro Barbero ne ricostruisce la storia. https:/ - facebook.com facebook