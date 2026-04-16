A quattro anni di distanza, lo spettacolo di Notre Dame de Paris torna a calcare il palco del PalaSele di Eboli, in Campania. La tournée prevede tre date consecutive, attirando appassionati da diverse zone della regione. La produzione, nota per la sua messa in scena e le musiche, riprende il suo percorso nel sud Italia, offrendo nuovamente l’opportunità di assistere a una rappresentazione teatrale musicale molto amata.

Tornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è andato in scena a Eboli, l’opera popolare moderna più famosa al mondo arriva al PalaSele dal 17 al 19 aprile per poi proseguire in tutta Italia. Sarà la quarta volta che il tour di Notre Dame de Paris farà tappa al PalaSele di Eboli dove l’opera è andata in scena la prima volta nel 2003 con 8 repliche, la seconda nel 2016 con 4 repliche, la terza nel 2022 con 4 repliche per un totale di 16 repliche, che saliranno a 21 dopo le date di aprile 2026. Andato in scena per...🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibili

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