Il ministro ha intentato una causa contro Mediaset dopo le dichiarazioni di Ranucci trasmesse da una conduttrice. L’azienda ha risposto, escludendo qualsiasi intento di complotto e contestando le affermazioni che avevano portato alla richiesta di risarcimento. La vicenda riguarda le esternazioni fatte nel corso di un programma televisivo e la successiva reazione legale del rappresentante istituzionale. La disputa si svolge nel contesto delle relazioni tra politica e media.

La risposta di Mediaset alla causa civile intentata da Nordio I chiarimenti di Mediaset L'attacco di Gasparri contro Berlinguer La risposta di Mediaset alla causa civile intentata da Nordio Mediaset ha fatto trapelare dispiacere per il risarcimenti richiesto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio all’azienda, a seguito delle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci in diretta a È sempre Cartabianca sul caso Minetti. L’azienda, però, ha respinto qualsiasi ipotesi di incrinature con il Governo, ipotizzate nei giorni scorsi da fonti giornalistiche. Sigfrido Ranucci In una nota, si legge: “La dichiarazione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l’azienda.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nordio querela Mediaset dopo le frasi di Ranucci da Bianca Berlinguer, l'azienda esclude il "complotto"

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