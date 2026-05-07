Nordio Perdona Ranucci | Querela contro Mediaset e Berlinguer!

Il ministro della giustizia ha annunciato di aver intentato una causa civile contro la conduttrice e l’emittente televisiva dopo le affermazioni fatte da un conduttore radiofonico in un programma televisivo. La querela riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie, e l’azione legale è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La vicenda si inserisce nel contesto di recenti contestazioni tra le parti coinvolte.

Carlo Nordio ha deciso di avviare un’azione civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset dopo le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a È sempre Cartabianca. Al centro della vicenda c’è il caso Minetti e la smentita arrivata in diretta dal ministro della Giustizia. Carlo Nordio contro Bianca Berlinguer e Mediaset: nuova mossa dopo il caso Minetti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna al centro dello scontro mediatico nato durante una puntata di “È sempre Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Mediaset. Dopo le polemiche provocate dalle parole di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, Nordio ha deciso di intraprendere una nuova iniziativa legale.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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