Il ministro ha presentato una querela contro Bianca Berlinguer e Mediaset, accusandoli di aver consentito a Ranucci di fare affermazioni pesanti nei suoi confronti e di non aver chiesto scusa dopo. La decisione arriva dopo aver ritenuto che le dichiarazioni fossero offensive e non corrette. Non sono state invece prese azioni legali nei confronti di Ranucci, né sono state spiegate le ragioni di questa scelta.

Il 28 aprileSigfrido Ranucci, ospite aÈ sempre Carta Bianca, ha confessato che“una fonte ancora da verificare avrebbe visto qualche mese fa Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”.Notizia che ha fatto scalpore, dato le vicende legate alla grazia ricevuta daNicole Minetti,voci alle quali lo stesso Nordio ha prontamente risposto e smentito, intervenendo poco dopo al telefono in trasmissione. Dopo una lettera di richiamo,Ranucci, a Report, ha chiesto scusa, “mi cospargo il capo di cenere e mi assumo le mie reponsabilità“. Questo è il punto chiave, proprio ciò che ha portato il ministro della giustizia a graziare il conduttore di Rai 3 e a decidere di non sporgere denuncia nei suoi confronti, perché “ha chiesto scusa e ammesso i propri errori”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nordio querela Berlinguer e Mediaset: perché non ha denunciato Ranucci?

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Caso Minetti, dietrofront di Nordio su Ranucci dopo le scuse: nessuna querela (per ora) #casominetti #nicoleminetti #cirpiani #uruguay #carlonordio #report #ranucci #biancaberlinguer - facebook.com facebook